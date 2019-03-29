Грузчики в прошлом: Boston Dynamics показала нового робота Handle
Грузчики и мозоли вскоре останутся в прошлом. Компания Boston Dynamics показала новую версию работа Handle, который имеет колеса вместо ног.
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Может перевозить не менее 5-килограммовые коробки и аккуратно складывать их рядами. Роботов Boston Dynamics уже не менее 7.
В зависимости от модели – они имеют руки, ноги, умеют бегать, прыгать, занимаются паркуром, лазают по деревьям и даже танцуют.
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2019-03-29
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