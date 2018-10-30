Асфальт снимают руками: на Волыни рассыпается новая дорога

На Волыни скандал из-за ремонта дороги. Жители села Поромов обвиняют дорожников в халтуре.

Новую дорогу ждали 10 лет, а на выходе, положенный несколько дней назад асфальт люди поднимают руками.

Слой, говорят слишком тонкий, хрупкий, а сам асфальт клали прямо в лужи. Селяне такой работой возмущены и заявили, если дорожники не исправят недостатки, им не заплатят, ведь деньги принадлежат обществу и закапывать их в болото люди не дадут.

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За капитальный ремонт в селе взялась тернопольская фирма. Полкилометра дороги согласились положить за почти полтора миллиона гривен. А это смета еще 2015 года, рассказал по телефону руководитель предприятия. Все замечания людей учли, и убеждает – никаких технологий они не нарушили, просто люди не разбираются.

К слову, врач с Волыни передал на передовую передвижной стоматологический кабинет.

Опубликовано Октябрь, 30 в 10:23



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