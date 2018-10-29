Врач с Волыни передал на передовую передвижной стоматологический кабинет

Волонтерская помощь для фронта не прекращается – стоматолог с Волыни собственными силами создал для военных 14-й бригады передвижной зубной кабинет.

Старая техника ржавела, и ее давно не использовали по назначению – пока у Сергея не возникла идея снова поставить ее на колеса. Полтора месяца мужчина вместе с тремя товарищами колдовали над машиной. Многие люди помогали, кто краской, кто мебелью, коллеги дали профессиональное оборудование. И теперь обновленный кабинет передали армейцам.

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Военные довольны, говорят, такой передвижной стоматологический кабинет на передовой очень уместен.

Сергей мечтает дооборудовать кабинет, чтобы он был не хуже, чем частная стоматология. На все ушло около 12 тысяч гривен.

Напомним, в городе Счастье а рмейцы спасли двух раненых.

Опубликовано Октябрь, 29 в 10:52



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