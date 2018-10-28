Зоны отдыха и новые комплексы: как украинцы собственноручно обустраивают города

Изменить город, улицу, собственноручно соорудить площадку для отдыха – все чаще украинцы не ждут манны небесной от власти, а объединяются и создают для себя жизненное пространство – то дороги починят за собственные деньги, то субботник устроят.

Жители Смелы самостоятельно обустраивают себе зоны отдыха у воды, и не первый год зарыбляют реки и озера.

На столичной Троещине неравнодушные собственными силами сводят арт комплекс. На трех гектарах планируют зону для самых маленьких с песочницами и качелями, для старших поставят батут, горки для роликов и скейтов. Для взрослых – лежанки и спортивную площадку.

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Арт площадка Вейк ап Киев планируют завершить, когда потеплеет. И в столице, и в Черкасской области активисты единодушны – вместо сетовать на проблемы – можно объединиться и вместе сделать свою жизнь комфортнее. Над проектом работают 28 человек разных возрастов и профессий. Деньги на общий замысел собирают сами, привлекают иностранных партнеров и социально направленные компании.

К слову, закарпатское село Родниковая Гута еще два года назад было на грани вымирания. Заброшенное, запущенное, отдаленное. После объединения в территориальную общину – населенный пункт не узнать. Дороги строят, школу ремонтируют, клуб восстанавливают.

Опубликовано Октябрь, 28 в 14:21



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