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Асфальт знімають руками: на Волині розсипається нова дорога

На Волині скандал через ремонт дороги. Жителі села Поромів звинувачують дорожників у халтурі.

Нового шляху чекали 10 років, а на виході, покладений кілька днів тому асфальт люди піднімають руками.

Шар, кажуть надто тонкий, крихкий, а сам асфальт клали просто у калюжі. Селяни такою роботою обурені і заявили, якщо дорожники не виправлять недоліки, їм не заплатять, адже гроші належать громаді і закопувати їх у болото люди не дадуть.

Дивіться: Лікар з Волині передав на передову пересувний стоматологічний кабінет

За капітальний ремонт у селі взялася тернопільська фірма. Півкілометра дороги погодилися покласти за майже півтора мільйона гривень. А це кошторис ще 2015 року, розповів телефоном керівник підприємства. Усі зауваження людей врахували, і переконує – жодних технологій вони не порушили, просто люди не розбираються.

До слова, лікар з Волині передав на передову пересувний стоматологічний кабінет.

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