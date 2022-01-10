Аварийная неделя: представлены самые резонансные ДТП в Украине

В новогодние праздники в Украине произошло несколько резонансных ДТП, которые были спровоцированы пьяными водителями.

В Винницкой области грузовик столкнулся с легковым авто, в результате чего погибли три человека. Легковушку из-за удара смяло. В результате происшествия пострадали водитель, 47-летняя женщина и 52-летний мужчина. Пострадавших с трудом удалось вырезать из железа.

По версии следствия, водитель легкового автомобиля не справился с управлением, в результате чего произошло столкновение.

Также резонансная авария произошла в украинской столице. Машина быстро ехала по дороге и врезалась в забор. Водителя выкинуло из салона, а сама машина загорелась. Пассажир выжил в этом ДТП чудом. В аварию попала машина такси.

Еще одно ДТП произошло в Запорожье. Молодая водитель легкового автомобиля, выпив спиртного, снесла бетонный столб. Все пассажиры авто выжили. Сама водитель пострадала.

Более того, после праздников авария произошла в Сумах. Автогонщик на легковом автомобиле решил скрыться от правоохранителей, которые его преследовали, и сбил пешехода. В результате происшествия 24-летняя женщина получила травмы и была доставлена ​​в больницу.

В Чернигове автолюбитель тоже сбил пешехода. Пострадавшим оказался 69-летний мужчина. Он почти пересек пешеходный переход, когда на него наехала машина. Водитель остановился лишь через 40 метров. Пострадавшего спасти так и не удалось.

Под Киевом столкнулись две легковушки, в результате чего погиб водитель одного из автомобилей и его собака. При столкновении обе машины загорелись. Во втором авто находилось целое семейство – отец, мать и маленький мальчик.

Более того, в Киеве загорелся трактор. Что стало причиной происшествия, неизвестно. Водителю удалось отойти на безопасное расстояние, когда это произошло. Помочь с тушением транспортного средства кинулись другие люди, которые проезжали мимо.

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