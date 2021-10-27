Авария в Харькове: что известно о водителе Infiniti и подробности смертельного ДТП

Прокуратура будет настаивать на содержании под стражей 16-летнего водителя Infiniti, который, по предварительным данным, совершил смертельную аварию в Харькове.

В полиции говорят, что сразу после ДТП в участок Основянского района поступило заявление о похищении транспортного средства. Правоохранители выясняют, от кого оно поступило.

Накануне вечером Infiniti на бешеной скорости проехал на красный свет и врезался в Chevrolet, водитель которого погиб. 16-летний подросток, находившийся за руль Infiniti, получил легкие травмы.

Его пассажиры попали в больницу. Правоохранители выяснили, что водитель Николай Харьковский уже имел проблемы с законом, даже был осужден, однако хвастался безнаказанностью. В этот раз полиция обещает справедливое наказание.

Момент аварии зафиксировала уличная камера наблюдения. Авто буквально пролетело перекресток, чудом не задев велосипедиста и пешеходов, которые в это время переходили дорогу на зеленый, а после столкновения машины разлетелись в разные стороны.

Водитель Infiniti даже не тормозил, а удар был такой силы, что машина сбила светофор и дорожный знак. Обломки разбили еще одно авто, которое за несколько минут до аварии случайно заглохло. Водитель транспортного средства чудом не пострадал.

58-летний водитель Chevrolet погиб, еще четыре человека (водитель и пассажиры Infiniti) находятся в больнице. Девушка и двое парней получили тяжелые травмы, а водитель отделался ушибами. Как сообщили в полиции, его задержали.

В соцсетях изложили информацию о Николае Харьковском. 16-летний любитель скорости уже имел проблемы с полицией, на него не раз составляли протоколы за превышение скорости, а парень кичился безнаказанностью. Хотя по закону в Украине права выдают только с 18 лет, а к тому времени несовершеннолетний должен ездить исключительно в сопровождении взрослого водителя.

В переписке в Instagram с Анной Кривуц Николай Харьковский признался, что ехал на красный свет и встречную полосу, оставаясь безнаказанным. Блогерша рассказала, что у иномарки было 400 лошадиных сил. Авто купили у ее друга месяц назад, а зарегистрировали его на маму Николая.

А два года назад еще 14-летний подросток Николай подстрелил из пневматического оружия в 39-летнюю женщину и ее 19-летнего сына. Конфликт произошел в супермаркете, где парень назначил встречу родственникам девушки, которую он оскорблял. Подросток выпустил в них несколько пуль, пострадавшие попали в больницу. А парень хвастался, что ему ничего не будет.

В прокуратуре рассказали, что его осудили условно, однако срок еще не истек. После нового преступления наказание будут пересматривать.

В полиции сообщили, что оба водителя были трезвыми. Водителю Infiniti грозит до восьми лет лишения свободы. По предварительным данным, авто двигалось со скоростью более 100 км/ч.

Дочь погибшего в аварии водителя Chevrolet Анастасия записала видеообращение возле морга, куда вместе с братом приехали забрать тело отца. Девушка ищет свидетелей аварии, просит не бояться и отозваться для достижения справедливости.

– Мой папа лежит здесь, потому что 16-летний парень решил прокатить своих друзей. 16-летний парень, чувствующий свою безнаказанность, – сказала она.

В полиции пообещали, что расследование будет открытым, никого не будут покрывать. Жители Харькова пообещали общественный контроль.

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