Аварія у Харкові: що відомо про водія Infiniti та деталі смертельної ДТП

Прокуратура наполягатиме на триманні під вартою 16-річного водія Infiniti, який, за попередніми даними, вчинив смертельну аварію у Харкові.

У поліції кажуть, що одразу після ДТП до відділку Основ’янського району надійшла заява про викрадення транспортного засобу. Правоохоронці з’ясовують, від кого вона надійшла.

Напередодні ввечері Infiniti на шаленій швидкості проїхав на червоне світло та врізався у Chevrolet, водій якого загинув. 16-річний підліток, який перебував за кермо Infiniti дістав легкі травми.

Його пасажири потрапили до лікарні. Правоохоронці з’ясували, що водій Микола Харківський вже мав проблеми з законом, навіть був засуджений, однак хизувався безкарністю. Цього разу поліція обіцяє справедливе покарання.

Момент аварії зафіксувала вулична камера відеоспостереження. Авто кулею пролетіло перехрестя, дивом не зачепило велосипедиста та пішоходів, які в цей час переходили дорогу на зелений, а після зіткнення автівки розлетілися у різні сторони.

Водій Infiniti навіть не гальмував, а удар був такої сили, що машина збила світлофор та дорожній знак. Уламки потрощили ще одне авто, яке за декілька хвилин до аварії випадково заглохло. Водій транспортного засобу дивом не постраждав.

58-річний водій Chevrolet загинув, ще четверо людей (водій та пасажири Infiniti) перебувають у лікарні. Дівчина та двоє хлопців дістали важкі травми, а водій відбувся забиттями. Як повідомили у поліції, його затримали.

У соцмережах виклали інформацію про Миколу Харківського. 16-річний підліток вже мав проблеми з поліцією, на нього не раз складали протоколи за перевищення швидкості, а хлопець хизувався безкарністю. Хоча за законом в Україні права видають тільки з 18 років, а до того часу неповнолітній має їздити винятково у супроводі дорослого водія.

У листуванні в Instagram з Ганною Крівуц Микола Харківський зізнався, що їхав на червоне світло та зустрічною смугою, залишаючись безкарним. Блогерка розповіла, що іномарка мала 400 кінських сил. Авто купили у її друга місяць тому, а зареєстрували його на маму Миколи.

А два роки тому тоді ще 14-річний підліток Микола підстрелив із пневматичної зброї в 39-річну жінку та її 19-річного сина. Конфлікт стався у супермаркеті, де хлопець призначив зустріч родичам дівчини, яку він ображав. Підліток випустив у них декілька куль, постраждалі потрапили до лікарні. А хлопець хизувався, що йому нічого не буде.

У прокуратурі розповіли, що його засудили умовно, однак термін ще не сплив. Після нового злочину покарання переглядатимуть.

У поліції повідомили, що обидва водії були тверезими. Водію Infiniti загрожує до восьми років позбавлення волі. За попередніми даними, авто рухалося зі швидкістю понад 100 км/год.

Донька загиблого в аварії водія Chevrolet Анастасія записала відеозвернення біля моргу, куди разом з братом приїхали забрати тіло батька. Дівчина шукає свідків аварії, просить не боятися та відгукнутися для досягнення справедливості.

– Мій тато лежить тут, тому що 16-річний хлопець вирішив покатати своїх друзів. 16-річний хлопець, який відчуває свою безкарність, – сказала вона.

У поліції пообіцяли, що розслідування буде відкритим, нікого не покриватимуть. Жителі Харкова вже пообіцяли громадський контроль.

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