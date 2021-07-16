У Миколаївській області відбулися перші випробування турецького безпілотнику Bayraktar TB2, який використовуватимуть для потреб Військово-морських сил України.

Заступник міністра оборони Олександр Миронюк також здійснив перевірку реалізацію контракту на постачання дронів до України.

За словами Миронюка, під час перевірки Bayraktar TB2 показав високі результати і має на порядок підвищити захисні спроможності ВМС України.

Особливість цього безпілотного літального апарату є те, що у складі він має морську станцію управління БПЛА.

– Із цими комплексами Військово-Морські сили України набувають нових спроможностей, посилюється наша обороноздатність в Азово-Чорноморському регіоні. Загалом, ми не просто відновлюємо флот, а виконуючи взяті зобов’язання за оборонними закупівлями, вдихаємо у ВМС нове життя, наближаємо до стандартів НАТО, – розповів Миронюк.

Заступник міністра наголосив, що перша поставка комплексу Bayraktar TB2 відбулась із випередженням графіку.

Під час випробувань апарат піднімали на штатну робочу висоту, перевіряли роботу корисного навантаження та станцій управління.