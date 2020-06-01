Автофіксація порушень ПДР: як працює і де встановлені камери

З 1 червня в Києві та області нарешті запрацювала фото- і відеофіксація порушень режиму швидкості. За перші 8 хвилин роботи система виявила 262 факти перевищення швидкості. А вже до 11 ранку в поліції нарахували більше тридцяти тисяч порушників.

Усіх камер – півсотні: 20 у Києві, 30 в області – на найбільш аварійних ділянках. Усю інформацію опрацьовують комп’ютери в МВС. Люди лише перевіряють дані.

Лист щастя надсилатимуть за місцем реєстрації власнику автомобіля. Якщо це євробляха – відповідатиме особа, яка ввезла авто з-за кордону. Якщо не живете за пропискою, перевірити, чи бува не висить на вас штраф, можна в електронному кабінеті водія або в додатку Дія. Правда, поки це вдається не всім.

Поки що камери фіксуватимуть лише перевищення швидкості. Згодом відстежуватимуть й інші порушення – приміром, проїзд на червоне світло чи по смузі громадського транспорту. До кінця року відеофіксація має запрацювати по всій Україні. Подробиці – у сюжеті Тетяни Наконечної та Олега Корнієнка.

Водії-порушники отримають так звані листи щастя зі штрафами. За перевищення швидкості на 20 км та більше – 255 грн, більш ніж на 50 км – 510 грн.

Адреси, де у Києві встановлено камери автоматичної фіксації ПДР, можна переглянути тут.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.