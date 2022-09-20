Бачать поле бою з висоти пташиного польоту: як працює українська аеророзвідка

Вони бачать поле бою з висоти пташиного польоту – при цьому стоячи ногами на землі. Йдеться про аеророзвідників. Сучасну війну вже неможливо уявити без дронів та безпілотників. Ними користуються як для розвідки, так і для знищення ворога, не ризикуючи життям пілота. На фронті потреба у дронах величезна. Переважно їх закупляють з-за кордону.

Р18 – дрон повністю українського виробництва. На фронті допомагає нищити ворогів ще з 2019. Продовжив своє полювання й після 24 лютого. Нині на передовій до двох десятків таких пташок. Та от пілотів, кажуть самі аеророзвідники – зараз не вистачає. Саме тому – дуже потрібна державна підтримка у підготовці нових кадрів.

Аби дрони працювали ще ефективніше – волонтери з громадської організації Аеророзвідка розробили проєкт ситуаційних центрів. На їхній базі збираються розвіддані з усіх безпілотників на певній ділянці фронту в єдину систему. Таким чином командування може швидко отримувати інформацію про стан на місцях.

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