Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Відео / Україна / Суспільство

Бачать поле бою з висоти пташиного польоту: як працює українська аеророзвідка

Єгор Ромахло Журналіст Факти ICTV Маргарита Верещагіна Відеоредактор

Вони бачать поле бою з висоти пташиного польоту – при цьому стоячи ногами на землі. Йдеться про аеророзвідників. Сучасну війну вже неможливо уявити без дронів та безпілотників. Ними користуються як для розвідки,  так і для знищення ворога, не ризикуючи життям пілота. На фронті потреба у дронах величезна. Переважно їх закупляють з-за кордону.

Р18 – дрон повністю українського виробництва. На фронті допомагає нищити ворогів ще з 2019. Продовжив своє полювання й після 24 лютого. Нині на передовій до двох десятків таких пташок. Та от пілотів, кажуть самі аеророзвідники – зараз не вистачає. Саме тому – дуже потрібна державна підтримка у підготовці нових кадрів.

Аби дрони працювали ще ефективніше – волонтери з громадської організації Аеророзвідка розробили проєкт ситуаційних центрів. На їхній базі збираються розвіддані з усіх безпілотників на певній ділянці фронту в єдину систему. Таким чином командування може швидко отримувати інформацію про стан на місцях.

Читайте
Чи справді іранські дрони-камікадзе створюють загрозу для України

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Навіть 500 іранських безпілотників не змінять ситуацію на користь РФ – Грабський
Навіть 500 іранських безпілотників не змінять ситуацію на користь РФ – Грабський
Іранські дрони-камікадзе створюють нову загрозу для української техніки на фронті – WSJ
Іранські дрони-камікадзе створюють нову загрозу для української техніки на фронті – WSJ
Більше ATACMS, безпілотників і танків. У Сенаті закликали Байдена збільшити поставки техніки Україні
Більше ATACMS, безпілотників і танків. У Сенаті закликали Байдена збільшити поставки техніки Україні
У районі Куп’янська ЗСУ вперше збили іранський ударний безпілотник
У районі Куп’янська ЗСУ вперше збили іранський ударний безпілотник
ЗСУ за добу збили Су-25, Ка-52, безпілотник та п’ять ракет типу Х-101
ЗСУ за добу збили Су-25, Ка-52, безпілотник та п’ять ракет типу Х-101
Береже запаси: РФ удвічі скоротила використання безпілотників – британська розвідка
Береже запаси: РФ удвічі скоротила використання безпілотників – британська розвідка
ЗСУ збили ворожий безпілотник у районі звільненого Високопілля
ЗСУ збили ворожий безпілотник у районі звільненого Високопілля
Розганяється до 3 700 км/год і може “вбити” винищувач: у Китаї показали БПЛА WZ-8
Розганяється до 3 700 км/год і може “вбити” винищувач: у Китаї показали БПЛА WZ-8
Знайшли помилку в тексті?
Помилка