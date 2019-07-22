Батькивщина хочет ввести европейские стандарты жизни в Украине – Наливайченко

ВО Батькивщина по данным Национального экзит-пола проходит в новый парламент. О задачах политсилы в Верховной Раде рассказал третий номер партии Валентин Наливайченко.

– Сейчас главное – подсчет и защита голосов, чтобы подсчет результатов произошел так же честно, как происходило голосование. Мы хотим подчеркнуть, что сейчас, во время подсчета голосов, так же ответственность лежит и на нас, потому что мы хотим объединить все проевропейские силы в будущем парламенте. Такое объединение даст возможность продолжать движение вперед и мы сможем воплотить в жизнь то, что выбирали люди на президентских выборах. Поэтому нужно не замыкаться только в одном формате объединения, а как можно шире и больше привлекать новых депутатов.

По словам Валентина Наливайченко, политсила откровенно говорит, что выступает за объединение страны на социальной повестке дня, а именно в законопроектах о снижении тарифов, законопроектах о газе внутренней добычи, законопроекте о страховой медицине. Все эти вопросы могут быть первыми вынесены на повестку дня новой Верховной Рады.

– Мы поддерживаем команду президента в том, чтобы не откладывать ничего, чтобы новые депутаты не разъехались на Мальдивы. У нас есть День Флага, День Независимости Украины, поэтому вполне символично было бы 23 августа поднять флаг над новой Верховной Радой, принять присягу именно в этот день и начать работать.

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Валентин Наливайченко отметил, что в штабе Батькивщины уже были представители Европейской народной партии, которые прибыли из Брюсселя. Они интересовались тем, насколько политическая сила в новом парламенте готова двигаться дальше в плане евроинтеграции и интеграции в НАТО. Батькивщина подтвердила, что и с Европейской народной партией, и с президентом Еврокомиссии готовы и работать, и представить конкретные шаги, как в Украине вводить европейские стандарты и таким образом приближать страну к членству в ЕС.

– Конкретные шаги – это, прежде всего, страховая медицина, евростандарты образования, привлечения европейских фондов на восстановление инфраструктуры страны, государство в смартфоне, электронное голосование.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, кто проходит в Верховную Раду от партии Батькивщина.

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