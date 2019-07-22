Батьківщина хоче запровадити європейські стандарти життя в Україні – Наливайченко

ВО Батьківщина за даними Національного екзит-полу проходить у новий парламент. Про завдання політсили у Верховній Раді розповів третій номер партії Валентин Наливайченко.

– Наразі головне – підрахунок і захист голосів, аби встановлення результатів відбулося так само чесно, як відбувалось голосування. Ми хочемо підкреслити, що зараз, під час підрахунку голосів, так само відповідальність лежить і на нас, тому що ми хочемо об’єднати усі проєвропейські сили у майбутньому парламенті. Таке об’єднання дасть можливість продовжувати рух вперед і ми зможемо втілити в життя те, що обирали люди на президентських виборах. Тому потрібно не замикатися лише в одному форматі об’єднання, а якомога ширше і більше залучати нових депутатів.

За словами Валентина Наливайченка, політсила відверто говорить, що виступає за об’єднання країни на соціальному порядку денному, а саме в законопроектах про зниження тарифів, законопроектах про газ внутрішнього видобутку, законопроект про страхову медицину. Усі ці питання можуть бути першими винесені на порядок денний нової Верховної Ради.

– Ми підтримуємо команду президента у тому, аби не відкладати нічого, аби нові депутати не роз’їхалися на Мальдіви. У нас є День Прапора, День Незалежності України, тому цілком символічно було б 23 серпня підняти прапор над новою Верховною Радою, скласти присягу саме в цей день і почати працювати.

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Валентин Наливайченко зазначив, що у штабі Батьківщини вже були представники Європейської народної партії, які прибули з Брюсселю. Вони цікавились тим, наскільки політична сила в новому парламенті готова рухатись далі в сенсі євроінтеграції і інтеграції в НАТО. Батьківщина підтвердила, що і з Європейською народною партією, і з президентом Єврокомісії готові і працювати, і представити конкретні кроки, як в Україні запроваджувати європейські стандарти і таким чином наближати країну до членства в ЄС.

– Конкретні кроки – це, насамперед, страхова медицина, євростандарти освіти, залучення європейських фондів на відбудову інфраструктури країни, держава в смартфоні, електронне голосування.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, хто проходить у Верховну Раду від партії Батьківщина.

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