Бетон, шифер и штукатурка: реки Ивано-Франковска страдают от мусора

В Ивано-Франковске тонны строительного мусора сбрасывают в реку Быстрица. Сначала на ее берегах, а затем и в воде – оседают остатки бетона, шифера, штукатурки. Все эти вещи – опасны. Большинство не расщепляется. И медленно уничтожает все живое.

Франковск омывает две реки. И каждый удобный заезд засыпан опасным строительным мусором.

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Ранее незаконными вывозом отходов на берега вообще никто не занимался. Сейчас в рейды выходит Муниципальная варта. Только за два дня задержали четыре машины. В варте признают – это мизер, ежедневно вывозят от 15 до 30 машин. Но поймать и наказать не просто. К тому же часовые контролируют только территорию города, все что происходит за пределами – без внимания.

Максимальный штраф 3400 гривен. Сейчас это единственное наказание. Ивано-Франковск интенсивно развивают. Здесь с десяток мощных строительных фирм. Для захоронения мусора они должны использовать старые карьеры. Низ забетонирован, а верх защищен, чтобы вредные соединения не просачивались в почву и воду. Но в Ивано-Франковске таких мест нет.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что Altercom Limited построит в Украине мусороперерабатывающий завод.

Опубликовано Ноябрь, 09 в 15:01



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