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Бетон, шифер і штукатурка: річки Івано-Франківська потерпають від сміття

У Франківську тони будівельного сміття скидають у річку Бистриця. Спочатку на її берегах, а потім і у воді – осідають залишки бетону, шиферу, штукатурки. Всі ці речі – небезпечні. Більшість не розщеплюється. І поволі знищує все живе.

Франківськ омиває дві ріки. І кожен зручний заїзд засипаний небезпечним будівельним сміттям.

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Раніше незаконними вивозом відходів на береги взагалі ніхто не займався. Нині в рейди виходить Муніципальна варта. Лише за два дні затримали чотири машини. У варті визнають – це мізер, щодня вивозять від 15 до 30 машин. Але їх впіймати та покарати не просто. До того ж вартові контролюють лише територію міста, все що відбувається за межами – поза увагою.

Максимальний штраф 3400 гривень. Наразі це єдине покарання. Івано-Франківськ інтенсивно розбудовують. Тут з десяток потужних будівельних фірм.  Для захоронення сміття вони мали б використовувати старі кар’єри. Низ забетонований, а верх захищений, аби шкідливі сполуки не просочувалися в ґрунт та воду. Та в Івано-Франківську таких місць немає.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що Altercom Limited побудує в Україні сміттєпереробний завод.

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