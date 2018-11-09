Бетон, шифер і штукатурка: річки Івано-Франківська потерпають від сміття
У Франківську тони будівельного сміття скидають у річку Бистриця. Спочатку на її берегах, а потім і у воді – осідають залишки бетону, шиферу, штукатурки. Всі ці речі – небезпечні. Більшість не розщеплюється. І поволі знищує все живе.
Франківськ омиває дві ріки. І кожен зручний заїзд засипаний небезпечним будівельним сміттям.
Читайте: Сміттєвий континент розміром з три України! Як вбиває пластик
Раніше незаконними вивозом відходів на береги взагалі ніхто не займався. Нині в рейди виходить Муніципальна варта. Лише за два дні затримали чотири машини. У варті визнають – це мізер, щодня вивозять від 15 до 30 машин. Але їх впіймати та покарати не просто. До того ж вартові контролюють лише територію міста, все що відбувається за межами – поза увагою.
Максимальний штраф 3400 гривень. Наразі це єдине покарання. Івано-Франківськ інтенсивно розбудовують. Тут з десяток потужних будівельних фірм. Для захоронення сміття вони мали б використовувати старі кар’єри. Низ забетонований, а верх захищений, аби шкідливі сполуки не просочувалися в ґрунт та воду. Та в Івано-Франківську таких місць немає.
До слова, Факти ICTV розповідали про те, що Altercom Limited побудує в Україні сміттєпереробний завод.Підписуйся на нас в Telegram. Стеж за оперативними новинами!