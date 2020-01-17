Без документов и жилья. Куда пойдут освобожденные из плена украинцы после реабилитации

Перед новым годом они вернулись домой после лет, проведенных в плену боевиков. Украина освободила 76 своих граждан, это 12 военных и 64 гражданских. Сейчас они проходят лечение и реабилитацию в медицинских учреждениях. Многие без документов, большинство без собственного жилья и работы.

Освобожденный из плена журналист Олег Галазюк читает Стуса, каждое утро выходит на пробежки и планирует заниматься журналистикой. Он до сих пор в больнице Феофания. Там его обследовали, подлечили, а потом отправили в санаторий. Но где будет жить он не знает, потому что его дом в оккупированном Чистяково. Детали в сюжете Оксаны Михайловой.

Напомним, Украина формирует очередные списки к будущему обмену удерживаемыми лицами, сообщил президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре с канцлером Германии Ангелой Меркель.

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