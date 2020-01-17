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Без документів і житла. Куди підуть звільнені з полону українці після реабілітації

Перед новим роком вони повернулися додому після років, проведених у полоні бойовиків. Україна звільнила 76 своїх громадян, це 12 військових та 64 цивільних. Нині вони проходять лікування та реабілітацію в медичних закладах. Багато хто без документів, більшість без власного житла і роботи.

Звільнений з полону журналіст Олег Галазюк читає Стуса, щоранку виходить на пробіжки і планує займатися журналістикою. Він досі в лікарні Феофанія. Там його обстежили, підлікували, а далі відправили у санаторій. Та де житиме він не знає, бо його дім в окупованому Чистяковому. Деталі у сюжеті Оксани Михайлової.

Нагадаємо, Україна формує чергові списки до майбутнього обміну утримуваними особами, повідомив президент України Володимир Зеленський в телефонній розмові з канцлером Німеччини Ангелою Меркель.

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