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Факты / Видео / Украина

Без химикатов и пестицидов. Как выращивают экологически чистые овощи на Киевщине

На Киевщине на полную заработал современный тепличный комплекс. В десяти теплицах выращивают томат, баклажаны, сладкий перец, огурцы и зелень. Вся продукция органическая — без химикатов и пестицидов. К тому же урожай будут там собирать в течение всего года, поскольку современные технологии позволяют это делать.

Но выращивать экологически чистую продукцию затратно и с финансовой точки зрения, и с технологической. Поэтому такие продукты стоят в разы дороже обычных. Но потребляя органические плоды есть шанс в будущем иметь лучшее здоровье. Подробнее в сюжете Натальи Жуковской.

Напомним, на юге Одесской области наблюдают наибольшую засуху за 70 лет. Из-за аномально бесснежной зимы в Бессарабии сейчас пропало более половины озимых.

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