Без хімікатів і пестицидів. Як вирощують екологічно чисті овочі на Київщині
На Київщині на повну запрацював сучасний тепличний комплекс. У десяти теплицях вирощують томат, баклажани, солодкий перець, огірки та зелень. Уся продукція органічна – без хімікатів та пестицидів. До того ж урожай там збиратимуть впродовж всього року, оскільки сучасні технології дозволяють це робити.
Та вирощувати екологічно чисту продукцію затратно і з фінансової точки зору, і з технологічної. Через це такі продукти коштують у рази дорожче від звичайних. Та споживаючи органічні плоди є шанс в майбутньому мати краще здоров’я. Докладніше у сюжеті Наталії Жуковської.
Нагадаємо, на півдні Одещини спостерігають найбільшу посуху за понад 70 років. Через аномально безсніжну зиму на Бесарабії нині пропало більше половини озимини.