Без кислорода. В Украине не хватает медицинского обеспечения для тяжелобольных Covid-19

На фоне прироста больных коронавирусом некоторые больницы оборудуют дополнительные места. Под пациентов с этим диагнозом перепрофилируются целые корпуса в медучреждениях.

Для преодоления недуги нужны квалифицированные медики и вдоволь оборудования для кислородной терапии, в которой нуждаются большинство больных коронавирусом. Однако за полгода пандемии медицинским кислородом обеспечена лишь треть коек в профильных больницах.

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Областная больница имени Мечникова в Днепре с апреля принимает больных короавирусом. Большинству таких пациентов жизненно необходим медицинский кислород, здесь его подают прямо в кровати.

В палату кислород поступает по специальным магистралям с распределительной станции на территории больницы, а сюда его привозят цистернами с завода.

Перед отправкой в ​​больницу, каждый баллон проверяют, чтобы не было запаха и посторонних примесей.

Впрочем, кислородные станции имеет даже не каждая областная больница. В основном пациентов спасают передвижные концентраторы, если и они отсутствуют — выручают обычные баллоны.

Медицинским кислородом сейчас обеспечены 11 тыс. коек по Украине — и это только треть от потребности.

В Харькове, который ставит антирекорды по приросту больных, еще месяц назад кислородной терапии хватало всем пациентам, а сейчас в городе — дефицит.

Относительно быстрое, но недешевое решение проблемы — портативные концентраторы. Сотню таких Украины подарил Евросоюз и Всемирная организация здравоохранения. 12 тыс. аппаратов планирует закупить государство. Но пока в Минздраве думают над процедурой торгов.

В Киеве подготовили 500 мест для больных Covid-19

Президент Украины Владимир Зеленский на селекторном заседании 5 октября отметил, что Национальная академия медицинских наук приняла решение о выделении 500 койко-мест для госпитализации больных коронавирусом к семи научных учреждений.

По его словам, правительство активно должно сотрудничать с НАМН, чтобы не потерять эту помощь.

Кроме этого, президенту сообщили, что ограничительные карантинные меры в регионах Украины дают положительные результаты относительно распространения коронавируса.

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