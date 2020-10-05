Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Видео / Украина

Без кислорода. В Украине не хватает медицинского обеспечения для тяжелобольных Covid-19

На фоне прироста больных коронавирусом некоторые больницы оборудуют дополнительные места. Под пациентов с этим диагнозом перепрофилируются целые корпуса в медучреждениях.

Для преодоления недуги нужны квалифицированные медики и вдоволь оборудования для кислородной терапии, в которой нуждаются большинство больных коронавирусом. Однако за полгода пандемии медицинским кислородом обеспечена лишь треть коек в профильных больницах.

Читайте: Статистика врет: ВОЗ назвала количество инфицированных коронавирусом

Областная больница имени Мечникова в Днепре с апреля принимает больных короавирусом. Большинству таких пациентов жизненно необходим медицинский кислород, здесь его подают прямо в кровати.

В палату кислород поступает по специальным магистралям с распределительной станции на территории больницы, а сюда его привозят цистернами с завода.

Перед отправкой в ​​больницу, каждый баллон проверяют, чтобы не было запаха и посторонних примесей.

Впрочем, кислородные станции имеет даже не каждая областная больница. В основном пациентов спасают передвижные концентраторы, если и они отсутствуют — выручают обычные баллоны.

Медицинским кислородом сейчас обеспечены 11 тыс. коек по Украине — и это только треть от потребности.

В Харькове, который ставит антирекорды по приросту больных, еще месяц назад кислородной терапии хватало всем пациентам, а сейчас в городе — дефицит.

Относительно быстрое, но недешевое решение проблемы — портативные концентраторы. Сотню таких Украины подарил Евросоюз и Всемирная организация здравоохранения. 12 тыс. аппаратов планирует закупить государство. Но пока в Минздраве думают над процедурой торгов.

В Киеве подготовили 500 мест для больных Covid-19

Президент Украины Владимир Зеленский на селекторном заседании 5 октября отметил, что Национальная академия медицинских наук приняла решение о выделении 500 койко-мест для госпитализации больных коронавирусом к семи научных учреждений.

По его словам, правительство активно должно сотрудничать с НАМН, чтобы не потерять эту помощь.

Кроме этого, президенту сообщили, что ограничительные карантинные меры в регионах Украины дают положительные результаты относительно распространения коронавируса.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Статистика врет: ВОЗ назвала количество инфицированных коронавирусом
Статистика врет: ВОЗ назвала количество инфицированных коронавирусом
Для больных коронавирусом в Киеве подготовили 500 мест в научных учреждениях
Для больных коронавирусом в Киеве подготовили 500 мест в научных учреждениях
Более 230 тыс. больных и прогноз роста новых случаев Covid-19: карантин 5 октября
Более 230 тыс. больных и прогноз роста новых случаев Covid-19: карантин 5 октября
В Черновицкой области люди массово повторно заражаются Сovid-19
В Черновицкой области люди массово повторно заражаются Сovid-19
Полтава отказалась вводить карантин из-за попадания в оранжевую зону
Полтава отказалась вводить карантин из-за попадания в оранжевую зону
Как вспышка коронавируса в Раде изменила политические амбиции и расклад на местных выборах
Как вспышка коронавируса в Раде изменила политические амбиции и расклад на местных выборах
Возле Белого дома установили 20 тыс. стульев в память об умерших от Covid-19
Возле Белого дома установили 20 тыс. стульев в память об умерших от Covid-19
В Испании начали массово тестировать на коронавирус из-за увеличения больных
В Испании начали массово тестировать на коронавирус из-за увеличения больных

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка