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Без кисню. В Україні не вистачає медичного забезпечення для тяжкохворих на Covid-19

На тлі приросту недужих на коронавірус деякі лікарні обладнують додаткові місця. Під пацієнтів із цим діагнозом перепрофільовуються цілі корпуси в медзакладах.

Для подолання недуги потрібні кваліфіковані медики і вдосталь обладнання для кисневої терапії, якої потребують більшість хворих на коронавірус. Однак за півроку пандемії медичним киснем забезпечена лише третина ліжок у профільних лікарнях.

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Обласна лікарня імені Мечникова у Дніпрі із квітня приймає хворих на короавірус. Більшості таких пацієнтів життєво необхідний медичний кисень, тут його подають просто до ліжка.

До палати кисень надходить по спеціальних магістралях із розподільчої станції на території лікарні, а сюди його привозять цистернами із заводу.

Перед відправкою до лікарні, кожен балон перевіряють, щоб не було запаху та сторонніх домішок.

Утім кисневі станції має навіть не кожна обласна лікарня. Здебільшого пацієнтів рятують пересувні концентратори, якщо й вони відсутні – виручають звичайні балони.

Медичним киснем нині забезпечені 11 тис. ліжок по Україні – і це лише третина від потреби.

У Харкові, який ставить антирекорди за приростом недужих, ще місяць тому кисневої терапії вистачало всім пацієнтам, а нині в місті – дефіцит.

Відносно швидке, але недешеве вирішення проблеми – портативні концентратори. Сотню таких Україні подарував Євросоюз та Всесвітня організація охорони здоров’я. 12 тис. апаратів планує закупити держава. Але поки в МОЗі мізкують над процедурою торгів.

У Києві підготували 500 місць для хворих на Covid-19

Президент України Володимир Зеленський на селекторній засіданні 5 жовтня відзначив, що Національна академія медичних наук ухвалила рішення про виділення 500 ліжко-місць для госпіталізації хворих на коронавірус до семи наукових установ.

За його словами, уряд має активно співпрацювати з НАМН, щоб не втратити цю допомогу.

Окрім цього, президенту повідомили, що обмежувальні карантинні заходи у регіонах України дають позитивні результати щодо поширення коронавірусу.

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