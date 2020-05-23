Без традиционного шествия и с молитвами онлайн: как проводят прощу в Вышгороде

Паломничество — без традиционного шествия, зато с соблюдением карантинных норм. В соборе Вышгородской Богородицы Украинской греко-католической церкви именно так в этом году проводят традиционное действо, которое обычно собирало паломников со всей страны.

Икона Вышгородской Богородицы считается очень сильной. Ее оригинал сейчас в России, но Вышгородская копия в УГКЦ тоже творит чудеса, — убеждают в храме.

В этом году служба началась с 8 утра и продлится до полуночи. Начали с молитвы за умерших от коронавируса. Все это транслируют онлайн. Настоятель храма Тарас Валах признается: за время карантина получил новую специальность видеооператора, а искренняя молитва возможна и через интернет. Тем более, что за два месяца паломники к такому формату уже привыкли.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что Епифаний просит ввести адаптивный карантин для церкви.

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