Без традиційної ходи та з молитвами онлайн: як проводять прощу у Вишгороді

Проща – без традиційної ходи, натомість із повним дотриманням карантинних норм. У соборі Вишгородської Богородиці Української греко-католицької церкви саме так цьогоріч проводять традиційне дійство, яке зазвичай збирало прочан з усієї країни.

Ікона Вишгородської Богородиці вважається дуже сильною. Її оригінал нині у Росії, та Вишгородська копія в УГКЦ теж творить дива, – переконують у храмі.

Цьогоріч служба почалась з 8 ранку і триватиме до опівночі. Почали з молитви за померлих від коронавірусу. Усе це транслюють онлайн. Настоятель храму Тарас Валах зізнається: за час карантину здобув новий фах відеооператора, а щира молитва можлива і через інтернет. Тим паче, що за два місяці прочани до такого формату уже звикли.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що Епіфаній просить запровадити адаптивний карантин для церкви.