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Безглютеновая диета. Действительно ли специфический белок вреден для здоровья

В Украине и мире сейчас мода на продукты без глютена. Но он не так страшен, как его рисуют. Это группа белков, которых много в злаковых растениях: пшенице, ячмене, ржи. Они предоставляют тесту эластичности и сохраняют форму выпечки.

Витаминов там тоже много. Но люди начали отказываться от продуктов с глютеном, потому что он может приводить и к различным болезням. Из-за глютена люди во всем мире отказываются от хлеба и макарон, а супермаркеты создают отдельные секции с продуктами, которые не содержат его. Отказ от глютена довольно дорогой, потому что мука без клейковины в десять раз дороже. Детали в сюжете Татьяны Борисович.

Напомним, поздний перекус фруктами может вызвать проблемы с пищеварением, мешать заснуть, а также способствовать набору лишнего веса. Так, немецкие диетологи советуют не употреблять ананасов или яблок перед сном, так как они усиливают секрецию желудочного сока и провоцируют изжогу.

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