Безглютенова дієта. Чи дійсно специфічний білок шкідливий для здоров’я

В Україні та світі нині мода на продукти без глютену. Та він не такий страшний, як його малюють. Це група білків, яких багато у злакових рослинах: пшениці, ячмені, житі. Вони надають тісту еластичності та зберігають форму випічки.

Вітамінів там теж багато. Але люди почали відмовлятися від продуктів із глютеном, бо він може призводити і до різних хвороб. Через глютен люди в усьому світі відмовляються від хліба і макаронів, а супермаркети створюють окремі секції з продуктами, які не містять його. Відмова від глютену доволі дорога, бо борошно без клейковини в десять разів дорожче. Деталі у сюжеті Тетяни Борисович.

Нагадаємо, пізній перекус фруктами може спричинити проблеми з травленням, заважати заснути, а також сприяти набору зайвої ваги. Так, німецькі дієтологи радять не вживати ананасів або яблук перед сном, оскільки вони посилюють секрецію шлункового соку і провокують печію.

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