Бесплатные курсы и теоретическая подготовка: как украинцы готовятся к агрессии РФ

Украинцы начали активно готовятся к возможному вторжению Российской Федерации. В частности, граждане учатся стрелять, оказывать первую медицинскую помощь, а также выживать в условиях боевых действий.

В ряде городов уже запущены бесплатные курсы по стрелковой подготовке, а в Киеве на этих выходных начнется теоретическая военная подготовка для женщин.

Инструктора Красного Креста по всему миру обучают людей приемам первой медицинской помощи уже более 70 лет. Организация имеет свои учебные центры едва ли не в каждом регионе нашей страны.

Эти знания полезны для каждого человека, так как от несчастных случаев не застрахован никто. Поэтому не лишним будет научиться останавливать кровотечение, а также делать непрямой массаж сердца и искусственное дыхание.

Базовый курс, который длится примерно шесть часов, обойдется в 500 гривен. Записаться на него можно через сайт организации, а тренинги проводятся ежедневно, поскольку отбоя от желающих нет.

— После этих тренингов люди смогут правильно оказать помощь, если пострадавший потерял сознание и дышит или не дышит. При кровотечениях, ожогах, травмах, ранах. В том числе – с инородными телами или разрывом брюшной полости, — рассказала представитель департамента первой помощи общества Красного Креста в Украине Надежда Ямнеко.

По ее словам, главная цель – научить человека поддерживать жизнь пострадавшего до прибытия медиков.

В Ивано-Франковской области стартовала бесплатная подготовка по стрельбе, которая проводится в детско-юношеских школах. Среди желающих научиться защищаться есть как подростки, так и взрослые. В тире выдают малокалиберные однозарядные винтовки, чтобы обучить базовым умениям.

А в Киеве на профессиональном стрельбище можно под наблюдением тренера научиться стрелять из ружей и карабинов, которые подходят для самообороны в городских условиях.

В Украине с 21 года можно приобрести помповое гладкоствольное ружье. По словам тренеров, достаточно всего трех индивидуальных занятий, чтобы научиться управлять таким оружием. А для поддержания знаний нужно посещать групповые занятия раз в пару месяцев.

Цены стартует от 600 грн за одну тренировку при условии, что есть собственное оружие. В противном случае надо будет заплатить за аренду ружья и патроны.

В эти выходные на базе Национального университета им. Т. Г. Шевченко в украинской столице стартуют бесплатные теоретические тренинги по выживанию в городских условиях на случай боевых действий для женщин. В будущем такие занятия хотят расширить и на другие регионы Украины.

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