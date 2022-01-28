Безкоштовні курси та теоретична підготовка: як українці готуються до агресії РФ

Українці почали активно готуються до можливого вторгнення Російської Федерації. Зокрема, громадяни навчаються стріляти, надавати першу медичну допомогу, а також виживати за умов бойових дій.

У низці міст вже запущені безкоштовні курси зі стрілецької підготовки, а у Києві цими вихідними розпочнеться теоретична військова підготовка для жінок.

Інструктори Червоного Хреста по всьому світі навчають людей прийомам першої медичної допомоги вже понад 70 років. Організація має свої навчальні центри майже в кожному регіоні нашої країни.

Ці знання корисні для кожної людини, тому що від нещасних випадків ніхто не застрахований. Тому не зайвим буде навчитися зупиняти кровотечу, а також робити непрямий масаж серця та штучне дихання.

Базовий курс, який триває приблизно шість годин, коштуватиме 500 гривень. Записатися на нього можна через сайт організації, а тренінги проводяться щодня, бо відбою від охочих немає.

– Після цих тренінгів люди зможуть правильно надати допомогу, якщо потерпілий знепритомнів і дихає чи не дихає. При кровотечах, опіках, травмах, ранах. У тому числі – з сторонніми тілами або розривом черевної порожнини, – розповіла представник департаменту першої допомоги товариства Червоного Хреста в Україні Надія Ямнеко.

За її словами, головна мета – навчити людину підтримувати життя потерпілого до прибуття медиків.

На Івано-Франківщині стартувала безкоштовна підготовка зі стрільби, що проводиться у дитячо-юнацьких школах. Серед охочих навчитися захищатися є підлітки, так і дорослі. У тирі видають малокаліберні однозарядні гвинтівки, щоб навчити базових умінь.

А у Києві на професійному стрільбищі можна під наглядом тренера навчитися стріляти з рушниць та карабінів, які підходять для самооборони у міських умовах.

В Україні з 21 року можна придбати помпову гладкоствольну рушницю. За словами тренерів, достатньо лише трьох індивідуальних занять, щоб навчитися керувати такою зброєю. А для підтримки знань потрібно відвідувати групові заняття раз на пару місяців.

Ціни стартують від 600 грн за одне тренування за умови, що є власна зброя. Інакше треба буде заплатити за оренду рушниці та патрони.

Цими вихідними на базі Національного університету ім. Шевченка в українській столиці стартують безкоштовні теоретичні тренінги з виживання у міських умовах на випадок бойових дій для жінок. У майбутньому такі заняття мають намір розширити і на інші регіони України.

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