На сегодняшний день того количества российских войск, которое сосредоточено вблизи украинской государственной границы, недостаточно для полномасштабного наступления на территорию Украины.

Об этом заявил сегодня на брифинге министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, отвечая на вопрос, соответствует ли действительности информация, что войска РФ могут совершить нападение в любой момент.

– Российские войска имеют возможность атаковать Украину в любой момент, начиная с 2014 года… Количество войск РФ, скопившихся вдоль границы Украины и на оккупированных территориях Украины, велико, оно представляет прямую угрозу Украине. Однако сейчас этого количества недостаточно для полномасштабного наступления на Украину вдоль всей украинской границы, — подчеркнул Кулеба.

По словам министра, россиянам сейчас не хватает “некоторых важных военных показателей и систем”, без которых они не могут осуществить такое полномасштабное наступление. В то же время Кулеба подчеркнул, что это не значит, что Россия в течение определенного времени не способна нарастить свои военные силы вблизи границы до достаточного уровня.

– Но опять же: мы можем говорить 100 раз в день, что вторжение неизбежно. Однако это не меняет ситуацию на месте, –добавил министр.

Кулеба напомнил, что не менее угрожающим является российский сценарий по дестабилизации ситуации в Украине, и Москва уже начала его воплощать. По словам главы МИД, речь идет о распространении паники среди населения, давлении на финансовую систему Украины, осуществлении кибератак против нашего государства.

– Это тоже часть российского плана агрессии. И я уверен, что президент Путин был бы счастлив, чтобы этот план был успешен. Чтобы ему даже не пришлось прибегать к военной силе, чтобы поставить Украину в особо уязвимую позицию, – объяснил Кулеба.

Недавно в НАТО решили увеличить свое военное присутствие в Восточной Европе из-за угрозы нападения РФ на Украину.

В то же время, Пентагон перевел в режим повышенной готовности до 8,5 тыс. американских военных. Их в случае необходимости могут отправить в Европу для усиления НАТО.