Бесплатный инсулин от государства: почему нет и когда появится в аптеках

Все эти годы инсулин государство давало бесплатно. И вот уже как месяц семье самостоятельно приходится его покупать на последние деньги.

В марте из-за карантина Кабмин упростил схему закупки таких лекарств и передал эту задачу в регионы, выделив 650 млн грн. Областные чиновники отчитываются — никакого дефицита препаратов для диабетиков нет.

Но на самом деле картина другая, инсулина нет. Такая же ситуация по всей стране. Инсулинозависимых у нас более миллиона человек. И от этого препарата зависит их жизнь. А постоянно покупать инсулин за собственные деньги могут не все. В то же время, в Минздраве обещают эту ситуацию взять под контроль.

И только после обещания министра и вмешательства Фактов ICTV, ситуация с бесплатным инсулином в Боярке да и во всей Киевской области изменилась. За несколько часов в Боярской больнице появились препараты.

Впоследствии областные чиновник объяснили: из-за карантина долгое время не могли собраться, чтобы распределить средства. И обещают к первому мая инсулином обеспечить всех пациентов.

Факты ICTV ранее писали о том, что в Харькове и Черкассах закончился бесплатный инсулин.

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