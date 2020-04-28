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Безкоштовний інсулін від держави: чому немає і коли з’явиться в аптеках

Всі ці роки інсулін держава давала безкоштовно. Та ось уже як місяць родині самотужки доводиться його купувати за останні гроші.

У березні через карантин Кабмін спростив схему закупівлі таких ліків і передав це завдання у регіони, виділивши 650 млн грн. Обласні чиновники звітують – жодного дефіциту препаратів для діабетиків немає.

Але насправді картина інша, інсуліну немає. Така ж ситуація у всій країні. Інсулінозалежних у нас понад мільйон людей. І від цього препарату залежить їхнє життя. А постійно купувати інсулін за власні гроші можуть не всі. Водночас ,у МОЗІ обіцяють цю ситуацію взяти під контроль.

Та лише після обіцянки міністра і втручання Фактів ICTV, ситуація з безкоштовним інсуліном у Боярці та і у всій Київській області змінилася. За кілька годин у Боярській лікарні з’явилися препарати.

Згодом обласні чиновник пояснили: через карантин тривалий час не могли зібратися, щоб розподілити кошти. І обіцяють до першого травня інсуліном забезпечать всіх пацієнтів.

Факти ICTV раніше писали про те, що в Харкові і Черкасах закінчився безкоштовний інсулін.

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