Спасают активисты из Литвы. В Харькове и Черкассах закончился бесплатный инсулин

В Украине – дефицит инсулина. Сотни больных диабетом во многих городах уже не могут получить препарат. Врачи не выписывают рецепты, а медики все объясняют тем, что деньги, которые государство выделило на возмещение закупки медикамента, закончились в августе. Поэтому Департамент здравоохранения дал предписание – рецепты на лекарства не выдавать.

В Черкассах более 2 тыс. больных диабетом. На обеспечение их инсулином в начале года город получил от государства 10 млн грн субвенции, но этого хватило только до августа.

Инсулин в аптеках есть, но рассчитаться за него городу нечем, пациенты в отчаянии.

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Похожая ситуация в нескольких городах Черкасской и Харьковской областей. В конце августа харьковчане требовали у городского совета обеспечить их препаратом. Государство профинансировало программу наполовину, а остальное, уверены горожане, должен дать город, имеющий бюджет более чем 16 млрд грн и который тратит десятки миллионов на фонтаны. Но мэр заявил, что инсулин – государственная программа, и отправил активистов просить деньги в Минздрав.

Однако в новоназначенном Министерстве здравоохранения пока немногословны.

Пока в Минздраве ищут выход, на местах выкручиваются, как могут. В Харькове часть денег на инсулин перебросили из бюджета декабря и на днях обещают возобновить выдачу препарата. Но это спасает не надолго, ведь только по городу на программу не хватает 14 млн грн, области надо втрое больше. Поэтому пока диабетики ищут лекарства самостоятельно – длительное время украинцев спасают активисты из Литвы.

Бесплатного инсулина не выдают также в Кропивницком, Ивано-Франковске и других городах. Проблема повторяется едва ли не каждый год и пока государство медлит с ее решением, без спасительного препарата диабетики тяжело болеют и даже умирают.

Напомним, в Киеве группа врачей выдавала за дополнительную плату бесплатные медицинские препараты для онкобольных людей.

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