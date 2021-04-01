Бессонница после Covid-19: причины и как наладить сон

Коронавирус влияет на только на физическое состояние человека, но и может вызвать проблемы со сном.

В одних граждан бессонница случается из-за перенесения болезни. Так, ведущий Андрей Ковальский после выздоровления часто не может уснуть. По его словам, ему мешает частое сердцебиение.

Другие же не могут уснуть из-за страха заболеть, переживаний и неприятных мыслей. Но истощенный организм более чувствительный перед вирусом.

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Врачи советуют особенно во время пандемии соблюдать режим дня, ложиться спать не позже 22.00, не использовать гаджеты перед отдыхом.

Если таким образом не получается преодолеть расстройства сна, следует обратиться к врачу. А вот снотворное рекомендуют принимать не более пяти дней подряд и только после назначения специалиста.

Бессонница после коронавируса

Бессонницу после выздоровления от коронавируса можно преодолеть.

Факты ICTV собрали советы врачей, которые помогут справиться с этой проблемой.

Как наладить сон после коронавируса, читайте на нашем сайте.

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