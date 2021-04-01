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Бессонница после Covid-19: причины и как наладить сон

Коронавирус влияет на только на физическое состояние человека, но и может вызвать проблемы со сном.

В одних граждан бессонница случается из-за перенесения болезни. Так, ведущий Андрей Ковальский после выздоровления часто не может уснуть. По его словам, ему мешает частое сердцебиение.

Другие же не могут уснуть из-за страха заболеть, переживаний и неприятных мыслей. Но истощенный организм более чувствительный перед вирусом.

Читайте: Как справиться с бессонницей: эффективные упражнения от украинских военных

Врачи советуют особенно во время пандемии соблюдать режим дня, ложиться спать не позже 22.00, не использовать гаджеты перед отдыхом.

Если таким образом не получается преодолеть расстройства сна, следует обратиться к врачу. А вот снотворное рекомендуют принимать не более пяти дней подряд и только после назначения специалиста.

Бессонница после коронавируса

Бессонницу после выздоровления от коронавируса можно преодолеть.

Факты ICTV собрали советы врачей, которые помогут справиться с этой проблемой.

Как наладить сон после коронавируса, читайте на нашем сайте.

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