Безсоння після Covid-19: причини і як налагодити сон

Коронавірус впливає на лише на фізичний стан людини, але й може викликати проблеми зі сном.

У одних громадян безсоння трапляється через перенесення хвороби. Так, ведучий Андрій Ковальський після одужання часто не може заснути. За його словами, йому заважає шалене серцебиття.

Інші ж не можуть заснути через страх захворіти, переживання та неприємні думки. Але виснажений організм вразливіший перед вірусом.

Читайте: Як впоратися з безсонням: ефективні вправи від українських військових

Лікарі радять особливо під час пандемії дотримуватися режиму дня, лягати спати не пізніше 22.00, не використовувати гаджети перед відпочинком.

Якщо так не виходить подолати розлади сну, варто звернутися до лікаря. А от снодійне варто приймати не більше п’яти днів поспіль і лише після призначення фахівця.

Безсоння після коронавірусу

Безсоння після одужання від коронавірусу можна подолати.

Факти ICTV зібрали поради лікарів, які допоможуть впоратися з цією проблемою.

Як налагодити сон після коронавірусу, читайте на нашому сайті.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.