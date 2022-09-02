Білоруси не пройдуть: прикордонники Волині та Рівненщини готуються до можливого нападу

Понад 200 кілометрів спільної межі має Рівненщина з Білоруссю. Та за півроку великої війни кордон непорушний. Однак загрозу відкриття другого фронту з півночі тут ніхто не ігнорує, військові продовжують зводити оборонні споруди, надійні окопи та бліндажі.

Усі бійці добре вмотивовані, і кожен знає, що робити на випадок вторгнення. Тероборонівців добре озброїли, вони майже щодня вправляються у стрільбі з різних видів зброї. І запевняють – той, хто насмілиться ступити на нашу землю зі зброєю, про це дуже пошкодує.

З перших днів війни жителі Волині на сторожі. Бо вже не раз бачили, як ворожі літаки з території сусідньої держави випускали ракети по українських містах.

На Волині за ділянкою білорусько-українського кордону пильнують дуже уважно. Територію попід межею замінували та приготували там чимало пасток для ворожих ДРГ. Тому військові закликають людей не ходити до лісу, аби не наражати себе на небезпеку.

– Треба бути дуже уважними. обережними. Оскільки, протяжність кордону велика і на певних ділянках облаштовуються інженерні загородження, зокрема мінно-вибухові зони, марковані табличками, – каже прес-офіцер Волинської бригади тероборони Сергій Хомінський.

Але білоруси ніяк не заспокояться. За тиждень у них стартують нові командно-штабні навчання, де вони відпрацьовуватимуть наступ на наші прикордонні області, зокрема Волинь, Рівненщину та Житомирщину. Та наші бійці спокійні. Кажуть, хай лише спробують – тоді замість навчальних вправ, отримають справжнього прочухана від українських військових.

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