Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Відео / Україна / Суспільство

Білоруси не пройдуть: прикордонники Волині та Рівненщини готуються до можливого нападу

Катерина Курбанова журналістка Факти ICTV Дарина Реготун Видеоредактор

Понад 200 кілометрів спільної межі має Рівненщина з Білоруссю. Та за півроку великої війни кордон непорушний. Однак загрозу відкриття другого фронту з півночі тут ніхто не ігнорує, військові продовжують зводити оборонні споруди, надійні окопи та бліндажі.

Усі бійці добре вмотивовані, і кожен знає, що робити на випадок вторгнення. Тероборонівців добре озброїли, вони майже щодня вправляються у стрільбі з різних видів зброї. І запевняють – той, хто насмілиться ступити на нашу землю зі зброєю, про це дуже пошкодує.

З перших днів війни жителі Волині на сторожі. Бо вже не раз бачили, як ворожі літаки з території сусідньої держави випускали ракети по українських містах.

На Волині за ділянкою білорусько-українського кордону пильнують дуже уважно. Територію попід межею замінували та приготували там чимало пасток для ворожих ДРГ. Тому військові закликають людей не ходити до лісу, аби не наражати себе на небезпеку.

– Треба бути дуже уважними. обережними. Оскільки, протяжність кордону велика і на певних ділянках облаштовуються інженерні загородження, зокрема мінно-вибухові зони, марковані табличками, – каже прес-офіцер Волинської бригади тероборони Сергій Хомінський.

Але білоруси ніяк не заспокояться. За тиждень у них стартують нові командно-штабні навчання, де вони відпрацьовуватимуть наступ на наші прикордонні області, зокрема Волинь, Рівненщину та Житомирщину. Та наші бійці спокійні. Кажуть, хай лише спробують – тоді замість навчальних вправ, отримають справжнього прочухана від українських військових.

Читайте
Ризики для трьох областей: Білорусь та РФ проведуть навчання зі "звільнення територій"

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Наразі немає ознак формування ударних угруповань РФ з боку Білорусі — ДПСУ
Наразі немає ознак формування ударних угруповань РФ з боку Білорусі — ДПСУ
”Вийшли за грибами” на кордон: на Закарпатті зі стріляниною затримали ухилянтів
”Вийшли за грибами” на кордон: на Закарпатті зі стріляниною затримали ухилянтів
Ризики для трьох областей: Білорусь та РФ проведуть навчання зі “звільнення територій”
Ризики для трьох областей: Білорусь та РФ проведуть навчання зі “звільнення територій”
Країна-співучасник війни: Кулеба заявив, що візові санкції ЄС мають стосуватися і Білорусі
Країна-співучасник війни: Кулеба заявив, що візові санкції ЄС мають стосуватися і Білорусі
7 днів у кузові з шинами: чернівецькі прикордонники виявили нелегала з Сирії
7 днів у кузові з шинами: чернівецькі прикордонники виявили нелегала з Сирії
Пропонували хабар, щоб виїхати: на кордоні з Польщею затримали двох “студентів”
Пропонували хабар, щоб виїхати: на кордоні з Польщею затримали двох “студентів”
Жданов розповів, як слід обладнати кордон із РФ після закінчення війни
Жданов розповів, як слід обладнати кордон із РФ після закінчення війни
На Хмельниччині, Житомирщині та Миколаївщині під час тривоги було чути вибухи
На Хмельниччині, Житомирщині та Миколаївщині під час тривоги було чути вибухи
Знайшли помилку в тексті?
Помилка