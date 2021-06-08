Большинство украинцев считают, что их финансовое положение ухудшилось — причина

Коррупция и некомпетентность власти — среди причин сложной экономической ситуации в Украине. Так считают почти половина опрошенных украинцев.

Исследование провел Киевский международный институт социологии.

Более 50% опрошенных пожаловались, что за последние несколько лет финансовое положение их семей ухудшилось. Треть заверила, что ничего не изменилось. И лишь менее 20% считают, что произошли изменения к лучшему.

На вопрос, что же мешает улучшить ситуацию — почти 43% ответили: высокий уровень коррупции, а более трети возлагает ответственность на власть. Также среди причин — война на Донбассе и пандемия коронавируса.

Долги за коммуналку

По состоянию на конец марта 2021 года долг украинцев за оплату коммунальных услуг составил 79,4 млрд грн.

Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

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