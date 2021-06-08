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Большинство украинцев считают, что их финансовое положение ухудшилось — причина

Коррупция и некомпетентность власти — среди причин сложной экономической ситуации в Украине. Так считают почти половина опрошенных украинцев.

Исследование провел Киевский международный институт социологии.

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Более 50% опрошенных пожаловались, что за последние несколько лет финансовое положение их семей ухудшилось. Треть заверила, что ничего не изменилось. И лишь менее 20% считают, что произошли изменения к лучшему.

На вопрос, что же мешает улучшить ситуацию — почти 43% ответили: высокий уровень коррупции, а более трети возлагает ответственность на власть. Также среди причин — война на Донбассе и пандемия коронавируса.

Долги за коммуналку

По состоянию на конец марта 2021 года долг украинцев за оплату коммунальных услуг составил 79,4 млрд грн.

Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

Больше новостей о коммунальных услугах в Украине читайте на Фактах ICTV.

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