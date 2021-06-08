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Більшість українців вважають, що їхнє фінансове становище погіршилося – причина

Корупція і некомпетентність влади – серед причин складної економічної ситуації в Україні. Так вважають майже половина опитаних українців.

Дослідження провів Київський міжнародний інститут соціології.

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Понад 50% опитаних поскаржилися, що за останні кілька років фінансове становище їх сімей погіршилося. Третина запевнила, що нічого не змінилося. І лише менш як 20% вважають, що відбулися зміни на краще.

На питання, що ж заважає поліпшити ситуацію – майже 43% відповіли: високий рівень корупції, а більше третини покладає відповідальність на владу. Також серед причин – війна на Донбасі та пандемія коронавірусу.

Борги за комуналку

Станом на кінець березня 2021 року борг українців за оплату комунальних послуг склав 79,4 млрд грн.

Про це свідчать дані Державної служби статистики. 

Більше новин про комунальні послуги в Україні читайте на Фактах ICTV.

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