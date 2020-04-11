Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Видео / Украина

Обеззараживают помещения и фуры: на Волыни усиленно дезинфицируют ПП Ягодин

На Волыни дезинфицируют международный пункт пропуска Ягодин. Грузовики и легковушки, которые въезжают в Украину, обеззараживают специальным раствором, чтобы минимизировать угрозу попадания вируса из-за границы и уберечь работников и пассажиров.

Обеззараживают и административные помещения, а также места таможенного оформления. Водители к таким мерам относятся положительно, хотя и сами себя пытаются защитить от вируса.

Специальные автобусы до сих пор доставляют наших граждан из-за рубежа. И ближе к Пасхе здесь ожидают оживления.

Полная информация о том, как дезинфицируют границы — в сюжете Екатерины Курбановой на YouTube Фактов ICTV.

Ранее Факты ICTV писали, как сэкономить на коммуналке в период карантина.

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Стремительно опустошают лес: законно ли вырубают вековые дубы на Волыни
Стремительно опустошают лес: законно ли вырубают вековые дубы на Волыни
На бумаге дорога есть, а в жизни нет. На Волыни люди обнаружили ложь чиновников
На бумаге дорога есть, а в жизни нет. На Волыни люди обнаружили ложь чиновников
Игра в шашки в коридорах и теннис в холле: школьный скандал на Волыни
Игра в шашки в коридорах и теннис в холле: школьный скандал на Волыни
Взяли на взятке, дали 5 лет тюрьмы, но судья с Волыни за решетку не попал
Взяли на взятке, дали 5 лет тюрьмы, но судья с Волыни за решетку не попал
Планировали открыть в сентябре: почему на Волыни не могут достроить амбулатории
Планировали открыть в сентябре: почему на Волыни не могут достроить амбулатории
Село вдов. Сваловичи на Волыни могут исчезнуть с карты Украины
Село вдов. Сваловичи на Волыни могут исчезнуть с карты Украины
На Волыни нашествие гусениц: в одном из районов ввели карантин
На Волыни нашествие гусениц: в одном из районов ввели карантин
Врач в отпуске — отделение закрыли! На Волыни родителям с детьми некуда обратиться
Врач в отпуске — отделение закрыли! На Волыни родителям с детьми некуда обратиться

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка