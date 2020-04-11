Обеззараживают помещения и фуры: на Волыни усиленно дезинфицируют ПП Ягодин
На Волыни дезинфицируют международный пункт пропуска Ягодин. Грузовики и легковушки, которые въезжают в Украину, обеззараживают специальным раствором, чтобы минимизировать угрозу попадания вируса из-за границы и уберечь работников и пассажиров.
Обеззараживают и административные помещения, а также места таможенного оформления. Водители к таким мерам относятся положительно, хотя и сами себя пытаются защитить от вируса.
Специальные автобусы до сих пор доставляют наших граждан из-за рубежа. И ближе к Пасхе здесь ожидают оживления.
Полная информация о том, как дезинфицируют границы — в сюжете Екатерины Курбановой на YouTube Фактов ICTV.
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