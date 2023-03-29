Боевая и огневая подготовка: как проходят обучение ВСУ в Швеции

В Швеции завершились военные учения “Зимнее солнце”. К тренировкам привлекли танки Leopard 2. В скором времени эти боевые машины получит Украина в рамках пакета военной помощи от Швеции.

Тактика наступательных операций, ведение боя, огневая поддержка пехоты – так шведские танкисты отрабатывают боевые навыки в сложной местности.

Тренируются на танках Stridsvagn 122 – это модернизированная версия немецкого Leopard 2-A-5. Шведский танк имеет лучшую броню, усиленную ходовую часть, стреляет бронебойными снарядами и фугасными гранатами, особенно эффективными в условиях городских боев. Именно эти боевые машины совсем скоро отправятся в Украину.

Швеция должна передать Украине не менее 10 таких танков. В Стокгольме понимают – на фронте важна каждая минута. И чем быстрее украинские Вооруженные Силы получат танки, тем быстрее смогут начать контрнаступление.

— Танк “Leopard” без сомнений усилит возможности украинцев как можно быстрее начать контрнаступление. Это существенное усиление украинских Вооруженных сил! – рассказал Матиас Вайнионпее, командир бронетанкового батальона.

С начала Великой войны Швеция одобрила предоставление Украине 11 пакетов военной помощи. Только на этой неделе официальный Стокгольм выделил очередной транш более чем на 6 миллиардов шведских крон — это 22 миллиарда гривен.

Киев получит и противотанковое оружие, и оборудование для разминирования, боевые машины пехоты и самую современную артиллерию — колесные гаубицы Archer.

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