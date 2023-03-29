Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Видео / Україна / Общество

Боевая и огневая подготовка: как проходят обучение ВСУ в Швеции

Вероника Бойко Журналистка Факти ICTV

В Швеции завершились военные учения “Зимнее солнце”. К тренировкам привлекли танки Leopard 2. В скором времени эти боевые машины получит Украина в рамках пакета военной помощи от Швеции.

Тактика наступательных операций, ведение боя, огневая поддержка пехоты – так шведские танкисты отрабатывают боевые навыки в сложной местности.

Тренируются на танках Stridsvagn 122 – это модернизированная версия немецкого Leopard 2-A-5. Шведский танк имеет лучшую броню, усиленную ходовую часть, стреляет бронебойными снарядами и фугасными гранатами, особенно эффективными в условиях городских боев. Именно эти боевые машины совсем скоро отправятся в Украину.

Швеция должна передать Украине не менее 10 таких танков. В Стокгольме понимают – на фронте важна каждая минута. И чем быстрее украинские Вооруженные Силы получат танки, тем быстрее смогут начать контрнаступление.

— Танк “Leopard” без сомнений усилит возможности украинцев как можно быстрее начать контрнаступление. Это существенное усиление украинских Вооруженных сил! – рассказал Матиас Вайнионпее, командир бронетанкового батальона.

С начала Великой войны Швеция одобрила предоставление Украине 11 пакетов военной помощи. Только на этой неделе официальный Стокгольм выделил очередной транш более чем на 6 миллиардов шведских крон — это 22 миллиарда гривен.

Киев получит и противотанковое оружие, и оборудование для разминирования, боевые машины пехоты и самую современную артиллерию — колесные гаубицы Archer.

Читайте
10 Leopard и 2 NASAMS: Швеция и Норвегия согласовали предоставление Украине оружия

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Оккупанты продолжают штурмовать Бахмут, имеют частичный успех – Генштаб
Оккупанты продолжают штурмовать Бахмут, имеют частичный успех – Генштаб
Зеленский назвал необходимое количество Patriot для Украины
Зеленский назвал необходимое количество Patriot для Украины
Начинается обратный отсчет ко дню Х. В Украину уже прибыли десятки танков и БМП — Bild
Начинается обратный отсчет ко дню Х. В Украину уже прибыли десятки танков и БМП — Bild
Чтобы четко высказался: МИД Швеции вызвал посла РФ из-за угроз о вступлении в НАТО
Чтобы четко высказался: МИД Швеции вызвал посла РФ из-за угроз о вступлении в НАТО
С начала полномасштабной войны в Украине погибли или получили ранения 220 тыс. оккупантов – Минобороны Британии
С начала полномасштабной войны в Украине погибли или получили ранения 220 тыс. оккупантов – Минобороны Британии
Резников рассказал, когда Украина начнет контрнаступление
Резников рассказал, когда Украина начнет контрнаступление
Как уволиться из рядов ВСУ по состоянию здоровья: процедура и куда обращаться
Как уволиться из рядов ВСУ по состоянию здоровья: процедура и куда обращаться
БМП Marder уже в Украине: Резников показал видео новой техники
БМП Marder уже в Украине: Резников показал видео новой техники
Знайшли помилку в тексті?
Помилка