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Факти / Відео / Україна / Суспільство

Бойова та вогнева підготовка: як проходять навчання ЗСУ у Швеції

Вероніка Бойко Журналістка Факти ICTV

У Швеції завершилися військові навчання “Зимове сонце”. До тренувань залучили танки Leopard 2. Незабаром ці бойові машини отримає Україна в межах пакета військової допомоги від Швеції.

Тактика наступальних операцій, ведення бою, вогнева підтримка піхоти — так шведські танкісти відпрацьовують бойові навички у складній місцевості.

Тренуються на танках Stridsvagn 122 — це модернізована версія німецького Leopard 2-A-5. Шведський танк має кращу броню, посилену ходову частину, стріляє бронебійними снарядами та фугасними гранатами, які особливо ефективні в умовах міських боїв. Саме ці бойові машини зовсім скоро вирушать до України.

Швеція має передати Україні щонайменше 10 таких танків. У Стокгольмі розуміють — на фронті важлива кожна хвилина. І  чим швидше українські Збройні Сили отримають танки, тим швидше зможуть почати контрнаступ.

– Танк “Leopard” без сумнівів посилить спроможності українців якнайшвидше розпочати контрнаступ. Це суттєве підсилення українських Збройних Сил! – розповів Матіас Вайніонпее, командир бронетанкового батальйону.

Від початку Великої війни Швеція схвалила надання Україні 11 пакетів військової допомоги. Лише цього тижня офіційний Стокгольм виділив черговий транш на понад 6 мільярдів шведських крон — це 22 мільярди гривень.

Київ отримає і протитанкову зброю, й обладнання для розмінування, бойові машини піхоти та найсучаснішу свою артилерію — колісні гаубиці Archer.

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10 Leopard та 2 NASAMS: Швеція та Норвегія погодили надання Україні зброї

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