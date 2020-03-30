Боевики усилили обстрелы на предложение о перемирии на время пандемии

Украина через ОБСЕ предложила России перемирие на Донбассе на период пандемии коронавируса. Однако ответа не получила, зато украинские военные на передовой почувствовали усиление боевых действий со стороны оккупационной армии. Российско-террористические войска открыли огонь по ВСУ и выпустили около 18 мин из минометов 120 миллиметров.

От выхода до прихода снарядов армейцы насчитали 18 секунд, время на укрытие достаточное. Террористы могли бить с большого расстояния, потому что огонь руководили с неба. Обстрел продолжался до 20 минут, пыл боевиков удалось вовремя потушить. Подробнее в сюжете Владимира Михайлова.

Напомним, один украинский военный погиб в результате обстрела со стороны боевиков на Донбассе.

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