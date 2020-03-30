Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Видео / Украина

Боевики усилили обстрелы на предложение о перемирии на время пандемии

Украина через ОБСЕ предложила России перемирие на Донбассе на период пандемии коронавируса. Однако ответа не получила, зато украинские военные на передовой почувствовали усиление боевых действий со стороны оккупационной армии. Российско-террористические войска открыли огонь по ВСУ и выпустили около 18 мин из минометов 120 миллиметров.

От выхода до прихода снарядов армейцы насчитали 18 секунд, время на укрытие достаточное. Террористы могли бить с большого расстояния, потому что огонь руководили с неба. Обстрел продолжался до 20 минут, пыл боевиков удалось вовремя потушить. Подробнее в сюжете Владимира Михайлова.

Напомним, один украинский военный погиб в результате обстрела со стороны боевиков на Донбассе.

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Снайпер застрелил украинского бойца на Донбассе
Снайпер застрелил украинского бойца на Донбассе
На Донбассе оккупанты ранили двух украинских военных
На Донбассе оккупанты ранили двух украинских военных
Поджог полей и беспилотники — провокации боевиков в зоне ООС
Поджог полей и беспилотники — провокации боевиков в зоне ООС
На Донбассе боевики обстреляли жилые дома: ранение получила пенсионерка
На Донбассе боевики обстреляли жилые дома: ранение получила пенсионерка
Донецкую и Луганскую области закроют на въезд с 28 марта
Донецкую и Луганскую области закроют на въезд с 28 марта
Создание консультативного совета по Донбассу откладывается – Резников
Создание консультативного совета по Донбассу откладывается – Резников
Сутки на Донбассе: боевики 8 раз нарушили режим тишины
Сутки на Донбассе: боевики 8 раз нарушили режим тишины
Как люди на Луганщине придерживаются карантина и защищены ли военные
Как люди на Луганщине придерживаются карантина и защищены ли военные

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка