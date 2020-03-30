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Факти / Відео / Україна

Бойовики посилили обстріли попри пропозицію перемир’я на час пандемії

Україна через ОБСЄ запропонувала Росії перемир’я на Донбасі на період пандемії коронавірусу. Однак відповіді не отримала, натомість українські військові на передовій відчули посилення бойових дій з боку окупаційної армії. Російсько-терористичні війська відкрили вогонь по ЗСУ та випустили близько 18 мін з мінометів 120 міліметрів.

Від виходу до приходу снарядів армійці відрахували 18 секунд, час на укриття достатній. Терористи могли гатити з великої відстані, бо вогонь керували з неба. Обстріл тривав до 20 хвилин, запал бойовиків вдалося вчасно загасити. Докладніше у сюжеті Володимира Михайлова.

Нагадаємо, один український військовий загинув унаслідок обстрілу з боку бойовиків на Донбасі.

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