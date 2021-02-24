Борються зі смертю: як українські медики рятують хворих на Covid-19

Українські лікарі, які працюють з хворими на коронавірус, беруться за найскладніші випадки та намагаються допомогти пацієнтам, які перебувають на різних стадіях захворювання. Іноді їм доводиться витягувати людей з того світу.

Нині ліжка не переповнені, але фахівці з острахом читають про погіршення епідситуації в Івано-Франківській та Чернівецькій областях.

Нині вони фіксують, що люди почали хворіти довше. Є випадки, коли хворі перебувають у реанімації до двох місяців.

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Окрім медичної допомоги, лікарі ще й морально підтримують пацієнтів, адже багато з них перебувають в емоційно нестабільному стані.

Ускладнює роботу постійне перебування у захисних костюмах та масках.

Лікування коронавірусу

Українці звертаються за допомогою до лікарів на різних стадіях.

Від стану хворого залежить і його лікування.

Детальніше про лікування коронавірусу в Україні читайте на Фактах ICTV.

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