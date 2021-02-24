Борються зі смертю: як українські медики рятують хворих на Covid-19
Українські лікарі, які працюють з хворими на коронавірус, беруться за найскладніші випадки та намагаються допомогти пацієнтам, які перебувають на різних стадіях захворювання. Іноді їм доводиться витягувати людей з того світу.
Нині ліжка не переповнені, але фахівці з острахом читають про погіршення епідситуації в Івано-Франківській та Чернівецькій областях.
Нині вони фіксують, що люди почали хворіти довше. Є випадки, коли хворі перебувають у реанімації до двох місяців.
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Окрім медичної допомоги, лікарі ще й морально підтримують пацієнтів, адже багато з них перебувають в емоційно нестабільному стані.
Ускладнює роботу постійне перебування у захисних костюмах та масках.
Лікування коронавірусу
Українці звертаються за допомогою до лікарів на різних стадіях.
Від стану хворого залежить і його лікування.
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