Не деньги: что мотивирует украинских врачей помогать пациентам с Covid-19

Из-за появления коронавируса нагрузка на украинских медиков увеличилась. Несмотря на это, не все врачи жалуются на нелегкие условия труда. Есть молодые специалисты, которых мотивируют не деньги, а возможность помогать пациентам.

Среди них — семейный врач Юлия Горбаченко. У нее 700 своих и еще 1,5 тыс. пациентов коллеги, которая сейчас находится в декрете. Она — одна из немногих молодых врачей, кто сознательно остался работать в Украине.

Из-за коронавируса люди обращаются чаще, поэтому иногда бывает сложно, многих из них надо успокоить, поддержать, отмечает врач.

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За свою неоценимую работу врачи в Украине получают в среднем лишь 9 тыс. грн. Но не деньги, а здоровье ее пациентов мотивирует молодого специалиста. Единственное, что хотелось бы добавить: больше возможностей для обмена опытом с коллегами и доверия от пациентов.

Доплаты за Covid-19

Не только медики, но и биологи, биохимики, бактериологи и другие специалисты, которые проводят диагностику Covid-19, будут получать доплаты в Украине.

Закон вступил в силу с 14 января 2021 года.

Подробнее о выплатах за борьбу с коронавирусом читайте на Фактах ICTV.

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