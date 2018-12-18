Нехватка книг для незрячих: ICTV присоединился к озвучиванию аудиокниги

В Украине около 100 тыс. людей с проблемами зрения. Одна из их основных проблем – доступ к печатной информации, особенно к современным произведениям.

В Украине не так много библиотек куда они могут обратиться для чтения или получения аудио-изданий. Книжные фонды обновляются медленно, поэтому общественность через проекты пытается помогать и пополнять библиотечные сокровища современными аудио-книгами.

Специализированных библиотек для незрячих в Украине 60. По сравнению с обычными, здесь посетители чаще берут книги на дом. Чувствуется и недостаток изданий, поскольку современных произведений шрифтом Брайля почти не печатают. А они очень нужны, ведь для многих книга – это единственная возможность познать мир.

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Ознакомиться с современным произведением можно и прослушав аудио-книгу. Поэтому библиотеки пополняют и аудио-каталоги. Хранят на флешках и дисках. Если есть желание прослушать современные произведения непосредственно в учреждениях, устанавливают компьютеры и программы, читают для посетителя. Например, стихи.

Телеканал ICTV тоже присоединился к озвучиванию книг. Это предложили в благотворительном фонде, который создает аудіо-книги для слепых. Выбрали произведение французской писательницы Каролин Ламарш – День Пса. Уже через несколько дней готовое издание будет передано фонда для распространения среди библиотек.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что ученые разработали революционный метод лечения незрячих детей.

Опубликовано Декабрь, 18 в 14:16



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