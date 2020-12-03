Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Видео / Мы рекомендуем

Британия, Канада и США будут первыми: мир готовится к вакцинации от Covid-19

Мир готовится к тотальной вакцинации. Импульсом стало разрешение, данное накануне британскими властями. Премьер Борис Джонсон предупредил — на то, чтобы обеспечить вакциной всех, кто в ней нуждается, уйдет несколько месяцев.

— Первая фаза предусматривает вакцинацию жителей домов престарелых, работников этих учреждений, медиков и клинически уязвимых. Каждый должен получить две инъекции с перерывом в три недели. Поэтому неизбежно, что пройдет несколько месяцев прежде, чем все уязвимые будут защищены, — сказал Джонсон.

Министр здравоохранения США надеется, что уже на следующей неделе препарат компаний Pfizer и BioNTech получит одобрение и от американских властей.

Губернатор Нью-Йорка объявил: первая партия вакцины — 170 тыс. доз — поступит в штат уже 15 декабря.

Читайте: Украина получит от Всемирного банка почти $100 млн на вакцину от Covid-19 и медоборудование

А глава Аризоны пообещал, что в этом штате прививки будут бесплатными “для всех, кто в них нуждаются”.

С начала нового года начнет массовую иммунизацию и Канада.

Между тем Интерпол уже обнародовал специальное предупреждение миру — предостерегает от подделок и краж такой ценной сейчас для человечества вакцины.

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Вакцинироваться или нет: какова ситуация с прививками в Украине
Вакцинироваться или нет: какова ситуация с прививками в Украине
Украина может ускорить доступ к вакцине от Covid-19, но нужен закон
Украина может ускорить доступ к вакцине от Covid-19, но нужен закон
Вакцинация — за и против. Как защитить свою жизнь и не навредить здоровью: советы врача
Вакцинация — за и против. Как защитить свою жизнь и не навредить здоровью: советы врача
ВОЗ разрабатывает рекомендации для использования вакцины против Covid-19 от Pfizer
ВОЗ разрабатывает рекомендации для использования вакцины против Covid-19 от Pfizer
В США поступила первая партия вакцины против Covid-19
В США поступила первая партия вакцины против Covid-19
Вакцина от Covid-19: Евросоюз может утвердить препарат уже в этом месяце
Вакцина от Covid-19: Евросоюз может утвердить препарат уже в этом месяце
2,6 млрд грн вместо 15: в госбюджете-2021 сократили расходы на вакцинацию от Covid-19
2,6 млрд грн вместо 15: в госбюджете-2021 сократили расходы на вакцинацию от Covid-19
Трамп призывает немедленно утвердить вакцину от Moderna
Трамп призывает немедленно утвердить вакцину от Moderna
Вверх Вверх

Нашли ошибку в тексте?

Ошибка