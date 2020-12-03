Британия, Канада и США будут первыми: мир готовится к вакцинации от Covid-19

Мир готовится к тотальной вакцинации. Импульсом стало разрешение, данное накануне британскими властями. Премьер Борис Джонсон предупредил — на то, чтобы обеспечить вакциной всех, кто в ней нуждается, уйдет несколько месяцев.

— Первая фаза предусматривает вакцинацию жителей домов престарелых, работников этих учреждений, медиков и клинически уязвимых. Каждый должен получить две инъекции с перерывом в три недели. Поэтому неизбежно, что пройдет несколько месяцев прежде, чем все уязвимые будут защищены, — сказал Джонсон.

Министр здравоохранения США надеется, что уже на следующей неделе препарат компаний Pfizer и BioNTech получит одобрение и от американских властей.

Губернатор Нью-Йорка объявил: первая партия вакцины — 170 тыс. доз — поступит в штат уже 15 декабря.

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А глава Аризоны пообещал, что в этом штате прививки будут бесплатными “для всех, кто в них нуждаются”.

С начала нового года начнет массовую иммунизацию и Канада.

Между тем Интерпол уже обнародовал специальное предупреждение миру — предостерегает от подделок и краж такой ценной сейчас для человечества вакцины.

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