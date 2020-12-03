Британія, Канада і США будуть першими: світ готується до вакцинації від Covid-19

Світ готується до тотальної вакцинації. Імпульсом став дозвіл, даний напередодні британською владою. Прем’єр Борис Джонсон попередив – на те, щоб забезпечити вакциною всіх, хто її потребує, піде кілька місяців.

– Перша фаза передбачає вакцинацію мешканців будинків для літніх людей, тамтешніх працівників, медиків і клінічно вразливих. Кожен має отримати дві інʼєкції з перервою у три тижні. Тож неминуче, що пройде кілька місяців перш, ніж усі найвразливіші будуть захищені, – сказав Джонсон.

Міністр охорони здоров’я США сподівається, що вже наступного тижня препарат компаній Pfizer і BioNTech отримає схвалення і від американської влади.

Губернатор Нью-Йорка оголосив: перша партія вакцини – 170 тис. доз – надійде до штату вже 15-го грудня.

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А очільник Аризони пообіцяв, що у цьому штаті щеплення буде безкоштовним “для всіх, хто його потребує”.

Від початку нового року почне масову імунізацію і Канада.

Тим часом Інтерпол уже оприлюднив спеціальне попередження світові – застерігає від підробок та крадіжок такої цінної нині для людства вакцини.

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