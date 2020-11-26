Министерство здравоохранения получит от Всемирного банка $100 млн для закупки вакцин от коронавируса и оборудования для больниц.

— Минздрав совместно со Всемирным банком запускает проект стоимостью почти $100 млн. Мы прорабатываем все документы. Прежде всего, эти средства пойдут на закупку вакцин от Covid-19, а также диагностического и лабораторного оборудования для медучреждений, — сообщила на брифинге заместитель министра здравоохранения Светлана Шаталова.

Также она добавила, что Всемирный банк совместно с Министерством здравоохранения провели полноценную реконструкцию 102 амбулаторий семейной практики. 91 из них уже ввели в эксплуатацию.

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Накануне стало известно, что Украина хочет получить $300 млн кредита от Всемирного банка.

Средства планируется привлечь для проекта Модернизация системы социальной поддержки населения Украины. В случае получения средств, правительство сможет их использовать, чтобы улучшить систему социальной помощи и социальных услуг в стране.