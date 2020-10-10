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Будівельні афери: в Києві на місці обіцяного паркінгу зведуть багатоповерхівку

Жителям одного із житлових комплексів Києва забудовник пообіцяв квартири разом із паркінгом. Але з’ясувалося, що будувати стоянку ніхто не збирається. Більше того, на місці відведеного паркінгу забудовник планує звести ще одну багатоповерхівку.

Фактично саму ділянку було виділено, але її загородили парканом. І жителі не можуть туди проїхати та паркуватись.

Сам забудовник на зв’язок не виходить. Проте відповідає на письмові запити, нібито територія біля будинку, це і є паркінг.

Жителі обурюються. Адже окрім того, що немає нормального паркінгу, так ще виникають труднощі з виїздом та в’їздом у двір. Люди неодноразово у цьому питанні звертались до КМДА. Проте проблему так і не вирішили.

Черговий скандал в Києві стався і в житловому комплексі Відрадний. Там забудовник просить людей доплатити за зайві метри.

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