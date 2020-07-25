Буфет убрали, за парту — по одному. Как школы готовятся к обучению с 1 сентября

Главный санитарный врач анонсировал, что 1 сентября школы начнут работу в обычном режиме. Директора все же ждут разъяснений от правительства. И готовятся к новому учебному году.

Обязательным будет ежедневный температурный скрининг для учеников и учителей. С температурой выше 37,2 в школу не будут допускать. Про экскурсии и массовые мероприятия на время придется забыть — говорит директор одной из школ Днепра.

В одну столичную школу придут более тысячи учеников. Поэтому планируют открыть разные входы, чтобы дети не скапливались. Медсестра в школе есть, теперь планируют взять на ставку и врача. Город подарил три бесконтактные термометры, дезинфицирующие и антисептические средства.

Читайте: Обучение с 1 сентября будет проходить в школах: условия и правила

В столовой убрали стол, чтобы школьники не скапливались на переменах за перекусом. Можно будет взять только горячее. Директор планирует сделать график питания разных классов.

Где будет возможно — школьников в классе рассадят по одному. Правда, дистанции ​​2 метра вряд ли удастся придерживаться.

Пока неизвестно, насколько обязательными будут маски, ведь и детям, и взрослым трудно и вредно в них быть в течение многих часов. Руководители школ просчитывают возможность второй смены или постепенного прихода различных классов в школу.

Впрочем, замечают — это сделает гораздо длиннее рабочий день учителей и технического персонала, и дети будут возвращаться домой затемно.

Уже которую неделю Минздрав совместно с МОН разрабатывают три возможных варианта обучения школьников с 1 сентября, это:

обучение в две смены;

дистанционное обучение;

50/50 — некоторые предметы будут онлайн, а некоторые стационарно.

Если эпидемиологическая ситуация позволит, тогда дети полноценно пойдут в школу с 1 сентября 2020 года.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.