Обучение с 1 сентября будет проходить в школах: условия и правила

Министерство образования и науки определило, как будут учиться дети с 1 сентября.

Заместитель главы МОН Любомира Мандзий сообщила, что ученики смогут пойти в школу, если регион не попал в красную зону по новым правилам адаптивного карантина.

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— Если ваша территория попадет в зеленый, желтый или оранжевый уровень — вы можете быть уверены, что дети 1 сентября сядут за школьные парты. Только на красном уровне есть запрет посещать учебные заведения, — отметила Мандзий.

Кроме того, она сообщила, что уровень эпидемиологической ситуации будет устанавливаться только на определенный промежуток времени. Также отдельные территории области могут иметь другой уровень, в случае увеличения количества заболеваний.

Решение о зонах будет принимать Госкомиссия техногенной безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Адаптивный карантин

Главный санитарный врач Виктор Ляшко сообщил, что адаптивный карантин в Украине с 1 августа будет действовать по новым правилам. Карантин будут усиливать, если показатель заболеваемости будет ухудшаться в течение пять дней.

Также выделят четыре зоны распространения коронавирусной инфекции. Каждую область будут распределять по районам и городами областного значения, где будут устанавливать уровень заболеваемости и принадлежность к соответствующей зоне: зеленой, желтой, оранжевой и красной.

Источник: Украина 24